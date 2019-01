Торо Росо са готови на още жертви за Ред Бул

Шефът на Торо Росо Франц Тост заяви, че италианският отбор е готов да поема още наказания на стартовата решетка през 2019, за да помогне на Ред Бул. Миналата година пилотите на отбора Пиер Гасли и Брендън Хартли често получаваха наказания за смяна на двигател, само и само да се ускори процеса по разработването на двигателя Хонда.

С преминаването на Ред Бул към задвижващите единици на японската компания изниква риска от проблеми с надеждността, което е нормално за началото на едно ново партньорство. Ако се налага, обаче, честа смяна на двигатели, това би струвало много повече на големия тим, отколкото на Торо Росо. Тост заяви пред Моторспорт, че тимът ще продължи да помага за по-бързото развитие и усъвършенстване на моторите на Хонда.

"Ще го направим, разбира се, ако това ще помогне на Ред Бул да печели състезания и да се бори за шампионата" каза Тост. "Даже не е нужно да го обсъждаме, то е част от нашата философия. Аз също съм доволен, защото нашият отбор също ще черпи от напредъка".

През 2019 Торо Росо ще ползва части, които са произведени от Ред Бул – като скоростната кутия и задницата на болида. За Хонда това е голямо улеснение, защото ще уеднакви параметрите, вместо да трябва да се полагат отделни усилия за два различни клиентски тима.

