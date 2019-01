Ромен Грожан е по-бърз от Дженсън Бътън

Кевин Магнусен е на мнение, че настоящият му съотборник в Хаас Ромен Грожан е над обиколка по-бърз от Дженсън Бътън. Датчанинът партнираше на еднократния световен шампион в Макларън през 2014, след което загуби мястото си за сметка на Фернандо Алонсо. Магнусен се присъедини към Хаас през 2017, докато Грожан беше с американския отбор още от самото им постъпване във Ф1 през 2016.

"Ако гледаме като съвкупност – човещина, химия, обиколки и т. н. – Дженсън е най-добрият съотборник, който съм имал." Сподели Кевин. "Но без съмнение Ромен е по-бърз. Той може да бъде изключително бърз в рамките на една обиколка, ако нещата му вървят добре".

В двете им съвместни години Магнусен се представя по-силно от Грожан, като общият им резултат е 23 на 15 в полза на датския пилот. През 2018 французинът започна трудно, докато съотборникът му се представяше много стабилно.

"Ние сме все още млад отбор, който се бързо се учи. Миналата година може би имахме по-добра кола, отколкото очаквахме. Състезавахме се в по-висока категория, от тази, към която реално принадлежим."

