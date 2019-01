Гаф на Макларън издаде партньорство с Кока Кола

Тимът на Макларън може би е сключил договор за спонсорство с компанията Кока Кола. За такава възможност се заговори, след като на официалната страница на отбора във Фейсбук беше публикувана снимка на новия болид с надпис "MCL34 14.02.19" – тоест денят на официалната премиера. Визията е завоалирана, но става ясно, че оранжевото тип папая остава, а на задното крило се забелязва логото на Кока Кола. Снимката очевидно е била публикувана погрешка, защото много бързо беше свалена от страницата.

McLaren delete a potential sneak peak of the 2019 car suggesting a renewed deal with Coca-Cola is in the bag.https://t.co/QRiV0cunQp #F1 pic.twitter.com/3GAj0orcNz