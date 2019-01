Окон е незрял и може да не се върне във Формула 1

Серхио Перес е на мнение, че на бившия му съотборник във Форс Индия Естебан Окон все още му липсва зрялост. Според него, фактът, че Окон ще остане извън шампионата през 2019, ще направи много трудно завръщането му обратно. Естебан ще бъде трети тест пилот на Мерцедес, след като не успя да се уреди с титулярно място за предстоящия сезон.

"Формула 1 еволюира всяка година. Никога не знаеш какво ще ти донесе бъдещето" сподели Перес пред сайта Моторспорт. "Окон заслужава място във Ф1, защото е един от най-добрите пилоти. Мисля, че му липсва зрялост, но и това ще дойде с времето."

"Аз ценя високо съотборниците, които съм имал. Всички те са различни. Най-високо оценявам Нико Хюлкенберг. Естебан също е някъде в тази група".

"Окон е в сравнително добра позиция в Мерцедес. Но отсъствието от състезателната решетка за цяла година със сигурност ще му навреди повече, отколкото ще му помогне".

