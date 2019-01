Верстапен има постоянството на Хамилтън, може да бъде шампион 2019

Макс Верстапен вече е готов да бъде шампион, защото е развил постоянството на Люис Хамилтън в неговите пет успешни кампании. Това е мнението на бившия пилот от Формула 1 Карун Чандхок. Според него, холандецът ще бъде кандидат за титлата през 2019, стига Хонда да снабдят Ред Бул с нужния двигател.

"Смятам, че Макс вече е достатъчно зрял, за да бъде световен шампион" сподели Чандхок. "Той е като Люис през 2008, готов е да се бори за шампионата и да се състезава в целогодишна кампания. Разбира се, Хонда трябва да подсигури двигател за Ред Бул".

"Ако гледаме завършека на миналата година, Хонда започнаха да намират верния път. За "Сузука" те снабдиха Торо Росо с ъпгрейд, който вече наистина беше стъпка напред. После в Остин затвърдиха показаното, а Ред Бул са много оптимистично настроени. Ако действително Мерцедес, Ферари и Ред Бул – общо шест болида – си оспорват титлата, точно това искаме да гледаме".

