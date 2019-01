Рикардо първоначално искал да остане в Ред Бул, призна той

Даниел Рикардо призна, че е искал първоначално да остане в Ред Бул, преди да се реши на преминаването в Рено. Австралийският пилот имал избора да продължи в досегашния си тим и да тества новото сътрудничество с Хонда, или пък да се прехвърли другаде, в стремеж да бъде лидер и да се бори да световната титла.

Не е тайна, че Макс Верстапен се очерта като номер 1 в Ред Бул през 2018, докато Рикардо твърде често беше жертва на проблеми. "Имах проблеми с мотивацията си, не бях сигурен дали тя не е изчезнала" сподели Рикардо пред изданието Рейсър. "Мислех си, че ако с Хонда нещата не провървят, ще трябва да прекарам още една мъчителна година. Дали исках да повторя един такъв сезон или пък иска да го приключа?"

"Отначало си мислех, че може би се притеснявам прекалено много. Казах си, давай, ще натискаме още една година, и ако с Хонда се получи, ще бъде добре, така че ще подпиша за още две години. Но от друга страна, да подпиша договор само за една година – това си е рисковано. В крайна сметка нещата не се развиха така".

