Ред Бул имали тайна среща с мениджъра на Алонсо през 2007

Предполагаемата сделка между Ред Бул и Фернандо Алонсо беше една от спорните теми през 2018. Двете страни си противоречаха: двукратният световен шампион твърдеше, че от тима са се опитвали няколко пъти да го привлекат, докато те настояваха, че са направили един-единствен опит. Според Моторспорт-Тотал през есента на 2007 е имало тайна среща между представители на енергийната напитка и мениджъра на испанеца Луис Гарсия Абад.

През въпросната година Алонсо имаше проблеми със своя съотборник новобранец Люис Хамилтън. Освен това, Фернандо беше забъркан в излизането на бял свят на шпионския скандал: оказа се, че Макларън са придобили огромен документ с данни на Ферари през страничен източник.

Всичко това се отрази твърде негативно на отношенията на Алонсо с тогавашния шеф на отбора Рон Денис. По това време пилотът вече е бил със съзнанието, че може да си тръгне след края на сезона.

На масата е имало изкусителна оферта от страна на Тойота, бившият му отбор Рено също е искал да си го върне, но Ред Бул също са потърсили контакт. През 2007 отборът на енергийната напитка е все още доста млад, а успехите му са един подиум през същата година и пето място при конструкторите. Те, обаче, са се готвели за големия удар с привличането на елитния дизайнер Ейдриън Нюи.

През есента на 2007 първо е имало среща между Ред Бул и мениджъра на Алонсо, а не след дълго излязоха няколко снимки на самия Фернандо, забелязан на техен терен по време на уикенда в Белгия. На кадрите двукратният шампион, облечен със състезателния екип на Макларън, върви по посока на щаба на ръководството. Тогава се е провел разговор с Кристиан Хорнер, най-вероятно като провокация към Рон Денис.

По разказа на д-р Хелмут Марко пред Моторспорт-Тотал тогава отборът е чул изискванията на Алонсо. "Те бяха доста сериозни, не толкова във финансов аспект, колкото по отношение на ПР и голяма свобода за реклама и рекламни стоки. Ние казахме: "Добре, нека да се запознаем с детайлите, изпратете ни примерен договор" и се споразумяхме да ни го изпратят до 7 дни. След две седмици нямахме нищо, нито след три. Тогава казахме на Гарсия Абад "Благодарим Ви, няма нужда".

Според Ред Бул с това опитът им за привличане на Алонсо е приключил, но испанецът твърдеше, че австрийският отбор е пробвал още минимум четири пъти.

Live #F1 News - Red Bull: "Deal with Alonso fell through after secret meeting in Madrid" https://t.co/o8cQik9rPi