Кубица се чувства като новобранец

Остават по-малко от два месеца до старта на сезон 2019, който освен всичко друго ще бъде запомнен и като завръщането на Роберт Кубица. Полският пилот пропусна цели 8 години от Формула 1 заради ужасяващ рали инцидент, който за малко не отне живота му. След дълго и трудно пътуване обратно, Кубица ще стартира като титуляр за отбора на Уилямс. В кариерата си той има 76 състезания в пет сезона и една победа, но сега се чувства като дебютант:

"В Австралия ще бъда повече като новобранец, отколкото като някой, който вече е бил там пет сезона" сподели Роберт пред сайта Моторспорт. "Причината за това е, че Формула 1 много се е променила".

"Ф1 непрекъснато се променя. Ако сравните колите от началото на 2000 до сега, ще видите, че са напълно различни. Налага се да работя много здраво и съм устремен към предизвикателството. Също така ще търся как пилотирането отново да ми стане втора природа. Така беше и преди – свикваш, когато си в колата горе-долу на всеки десет дни. Всичко започва да става естествено, без да се замисляш".

"Помага ми това, че преди съм бил в този пилот на много високо ниво, така че съм преживял какво е да си Ф1 пилот и да се състезаваш срещу други топ пилоти. Надявам се, че опитът ще ми помогне да постигна отново нивото, което ми се иска да имам".

Кубица сподели още, че е реалист. Знае какви трудности го очакват, както и винаги ще има някой, който да го съди по различен начин. "Интересувам се само за моята работа и това, което аз правя. Здраво стъпил съм на земята".

