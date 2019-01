Мексиканската рали звезда Бенито Гера стана Шампион на шампионите

Мексиканецът Бенито Гера стана шампион в традиционното Състезание на шампионите (RoC). Рали пилотът стана първият мексиканец, който печели надпреварата, като шокира опитни и успешни автомобилни състезатели. На финала Гера надви победителя от "24-те часа на Льо Ман" Лоик Дювал с 2-0 победи. Това бе второто участие на Гера в RoC като дебютното бе през 2012 година.

@BenitoGuerra does it for Mexico!! The PWRC champion beats Le Mans winner @loicduval in Mexico City after a thrilling afternoon. pic.twitter.com/ZF1mBN0F3u — #ROCMexico (@RaceOfChampions) January 20, 2019

По пътя си към титлата през 2019 Гера мина и през четирикратния Ф1 шампион Себастиан Фетел и новия пилот на Ред Бул във Ф1 Пиер Гасли. На полуфинала той победи и бившият Ф1 пилот и свой сънародник Естебан Гутиерес с 0.1 сек преднина с RoC бъгита.

The crowd are pulsating as Mexican hero @BenitoGuerra beats Sebastian Vettel in the first race of Group C! #ROCMexico pic.twitter.com/lbpRiy0fMQ — #ROCMexico (@RaceOfChampions) January 20, 2019

По пътя си към финала Дювал победи третия мексиканец, който успя да стигне до полуфиналите - Патрицио О‘Уорд в КТМ X-Bow.

Миналогодишният шампион Дейвид Култард отпадна още в групите, след като взе само една победа. Фетел също отпадна в групите, като в последното състезание бе победен от новия фаворит Мик Шумахер. В четвъртфиналите обаче Шумахер-младши загуби от Гутиерес след забавяне на последния завой.

В състезанието за Купата на нациите триумфира отбор Скандинавия на мистър Льо Ман Том Кристенсен и Йохан Кристоферсон. В напрегнат финал дуото победи Германия, която бе представена от Себастиан Фетел и сина на Михаел Шумахер - Мик.

На финала Фетел загуби от деветкратния победител в "24-те часа на Льо Ман" Кристенсен, след като се удари в рекламните бариери на последния завой и един от банерите се закачи за предното му ляво колело на RX Superlite. Шумахер-младши обаче върна дуото в играта след победа над двукратния раликрос шампион Йохан Кристоферсон с Vuhl 05. Това бе и единствената загуба за Кристоферсон.

Немското дуо се бе прицелило с девета RoC титла, но най-честият участник в състезанието - Кристенсен победи дебютанта Шумахер на финала с KTM X-Bow и отборът спечели с комбинирани 0.8 секунди преднина.

В полуфиналите Мик победи трикратния победител в Индианаполис 500 - Елио Кастроневес с 0.65 секунди в RX Superlite, докато Фетел елиминира Лукас ди Граси с RoC бъги. Шампионът от миналата година в Състезанието на шампионите Дейвид Култард и съотборникът му в тим Великобритания Анди Приол бяха елиминирани още в груповата фаза.