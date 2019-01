Алонсо не съжалява за решенията в кариерата си

Фернандо Алонсо не успя да запише трета световна титла във Формула 1 нито с Ферари, нито с Макларън, но въпреки това той не съжалява за решенията в своята кариера. Испанския пилот се оттегли от спорта в края на миналата година, след като прекара няколко трудни години с отбора от Уокинг. Преди това се състезаваше няколко сезона за Скудерия Ферари, но не успя да спечели шампионат.

"Смятам, че във Ф1 винаги има един победител, а останалите не побеждават. В някои състезания съм нямал късмет, но е трудно да вземаш решения без да разполагаш с кристално кълбо" сподели Алонсо.

"След като си затворил своята страница, е лесно да се говори, но когато се присъединих към Ферари през 2010, мисля, че 10 от 10 пилоти биха направили същото. Когато преминах в Макларън през 2015, всички казваха, че съм взел добро решение, защото турбо двигателят на Ферари е слаб. Макларън и Хонда имаха цяла година преднина за развитие, защото те не се състезаваха през 2014, така че решението изглеждаше мега добро. Тогава чувах добри неща и смятам, че 9 от 10 биха направили същия избор на мое място".

"Не мисля, че съжалявам за много неща, доволен съм от решенията си. Тази година само един човек е щастлив, и той е Люис Хамилтън. Дали си втори, седми или дванайсети е все тая. Аз съм спечелил два шампионата, имам 97 подиума, а пък имам колеги с много талант – като Нико Хюлкенберг – без нито един подиум. Фетел не е печелил от години, Верстапен е с нула титли, Рикардо – страхотен талант – нула титли. На всички тях може би не ми достига късмет, но така стоят нещата във Ф1 и в спорта".

Fernando Alonso reveals he has 'no regrets' from his F1 career.



Read more https://t.co/lCBjBtMe2g#F1 pic.twitter.com/ViyPwU1611