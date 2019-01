Поставиха на Ботас условие за оставане в Мерцедес

Шефът на Мерцедес Тото Волф постави условие на Валтери Ботас за оставане в тима. Условието е доста просто за обяснение и трудно за изпълнение: Ботас ще трябва да се представя на същото ниво като своя именит съотборник Люис Хамилтън. Ако успее, Валтери ще може да преподпише своя договор.

Ботас направи разочароваща кампания през 2018; той стартира силно, но заради съвкупност от лош късмет и отборни нареждания, Валтери не постигна нищо впечатляващо. Освен, разбира се, помощта му към Хамилтън. Сега Мерцедес разполагат със силен кандидат за заместник на финландеца – Естебан Окон, който се ползва със симпатиите на Тото Волф. Ако Ботас не постигне нищо и през тази година, през 2020 Мерцедес имат ясен вариант.

"Валтери знае много добре къде трябва да се намира тази година" заяви Волф. "Той трябва да пропъди лошия късмет и да се представя на нивото на Люис. Това ще ни трябва и за 2020. Той го знае много добре, и аз съм сигурен, че е способен да се справи".

"В момента Люис е в най-добрата си форма от всичките шест години, така че има причина да е петкратен световен шампион. Да го победиш на пистата, при това когато е на върха на възможностите си, ще бъде много трудно, и Валтери е наясно. Смятам, че той може да победи – доказа го на няколко пъти миналата година, но или имаше лош късмет или беше в положение, в което не може да спечели. Мисля, че той може да бъде световен шампион".

Wolff sets out Bottas's target for keeping his seat https://t.co/buuqaGbOOB