Рикардо се е примирил, че Верстапен може да спечели титлата

Даниел Рикардо се е примирил с мисълта, че Ред Бул може и да успеят с Хонда, а Макс Верстапен да стане световен шампион. Това заяви самият австралийски пилот, който миналото лято взе неочакваното решение да се прехвърли в отбора на Рено. Част от мотивите му да се премести било съмнението, че напредъка на Хонда е само на думи.

Разбира се, ако се окаже, че японската компания действително е подобрила двигателя си, Рикардо ще трябва да преживее възможността бившият му съотборник да покори шампионата. "Вече съм проиграл в главата си такава вероятност, така че съм се примирил с подобна мисъл" сподели Даниел пред RACER. "В крайна сметка, аз така или иначе имах нужда от промяна".

"Дори Ред Бул да избият рибата през 2019, не съм убеден, че щях да мога да се възползвам от цялата работа, ако ме разбирате. Така че съм приел нещата каквито са, и вярвам, че за мен беше правилното време да се махна".

Рикардо сподели още, че така или иначе не е имал много други възможности, така че не съжалява. "Не е като да съм могъл да подпиша с Мерцедес, пък да не съм искал или нещо от сорта. Не съжалявам, доволен съм".

