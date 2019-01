Силата на Хаас - не се сочат с пръст

Едно от най-големите преимущества на Хаас е, че не се сочат с пръст и не се обвиняват един-друг. Това заяви техният пилот Кевин Магнусен. Той разказа още, че в американския тим се поддържа позитивна атмосфера, която помага на всеки да се фокусира върху работата си, вместо да трябва да се отбранява от нападки.

"Определено тук цари най-добрата атмосфера, която съм виждал. Представяме се добре и смятам, че се намирам на добро място в кариерата си. Бил съм и в отбори, където се е случвало всички да се обвиняват един-друг. Най-лесно е да обвиниш пилота и той изхвърча".

"Когато изпитваш удоволствие от работата си, ставаш по-добър. Поне при мен е така. В Хаас взимаме един пакет и изкарваме най-доброто от него. Създаваме дизайн на останалото и излизаме на състезание. Много е просто и е доста по-лесно".

Магнусен призна, че все още им липсва опит в някои направления, като работата с гумите, но тимът се подобрява. "Наистина отбелязваме прогрес. Понякога е лесно да забравиш, че е само третата ни година във Ф1".

