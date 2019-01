Еди Ървайн: Фетел е надценен, Хамилтън не е Шумахер

Себастиан Фетел е значително надценяван, а Люис Хамилтън може да е в собствена лига, но не е Шумахер. Тези гръмки думи сподели бившият пилот на Ферари Еди Ървайн, известен с ирландския си нрав.

"Мисля, че Люис е в различна категория от всички останали" каза Ървайн пред БиБиСи спорт. "Той не е в категорията на Михаел Шумахер и дори не мисля, че е близо до нея, въпреки че има много победи. Но той има най-добрата кола, сега стартовете са доста повече, а конкуренцията е съмнителна".

"Когато наблюдаваш Люис да се състезава, той е изключително фокусиран да бъде пръв. Михаел беше така всеки ден, също като Сена, но Люис има почивни дни. Ако погледнем двете години, когато Хамилтън и Бътън бяха съотборници – Бътън на практика го победи по резултати за цялото това време. Такова нещо никой никога не е постигал срещу Шумахер, неговото ниво на представяне беше постоянно най-високо".

"Люис е изключително талантлив пилот. Когато дойде във Формула 1, той беше фантастичен за наблюдаване, а изпреварванията му бяха несравними. Той може би е по-добър в изпреварванията от Михаел, но по отношение на темпо и постоянство за цял уикенд, за цяла година, не смятам, че някой се доближава до Михаел, освен Сена".

По-критичните коментари на Ървайн, обаче, бяха насочени към Себастиан Фетел.

"Смятам, че Фетел е добър, когато е най-отпред и няма с кого да се състезава. Когато се състезава с някой, Фетел е по-фокусиран върху другия, отколкото върху себе си и къде кара, така че неизбежно се блъска в предния, което се случва почти винаги".

"Фетел е добър пилот, но не го виждам като четирикратен световен шампион. Мисля, че е значително надценяван, той е като еднократно чудо, докато Люис е много по-всеобхватен талант".

Като цяло Един Ървайн е по-скоро отегчен от днешната Формула 1.

"Не гледам вече, защото ми доскучава. Гледам ги как се въртят в кръг и си мисля, че е много безинтересно, защото е прекалено еднакво. Много е изкуствено, не е диво. Прекалено перфектно е, и когато направиш грешка, не си плащаш цената. Според мен, ако направиш грешка, най-малкото трябва да губиш много време".

"През петдесетте години, ако сбъркаш – умираш, през шейсетте – можеше и да умреш, през 70-те се нараняваш в повечето случаи, а през 80-те се нараняваш понякога. Сега става все по-сигурно и по-сигурно. Това е хубаво, но вече става прекалено. Всичко е само прогрес, прогрес, прогрес, докато не се учудим как сме се докарали дотук. Стигнахме до нещо сладникаво и не така интересно".

Eddie Irvine: Massively overrated Sebastian Vettel is one-trick pony



And Lewis Hamilton is "not in Michael's league"https://t.co/QsWWbTMGSu #F1 pic.twitter.com/FGQcmzbM9H