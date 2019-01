Хонда ще провали Ред Бул, смятат Рено

Шефът на Рено Сирил Абитбул не вярва, че Хонда ще продължат да отбелязват такъв прогрес, какъвто имаха през 2018. Според французина, стратегията на японската компания миналата година била да използват колкото си искат двигатели, като Торо Росо по-конкретно са ползвали осем на болид. По правилник всеки има право на три броя, след което се налагат наказания.

"Подходът им ще се промени от само себе си, ако започнат да записват по пет наказания за двигател всеки сезон" заяви Абитбул. "В Торо Росо никой не се смущава, ако се случи нещо такова, при Ред Бул очаквам да се разрази буря, което ще ги отслаби".

"Ако искат да се придържат към правилата, те разполагат с две-три възможности през сезона да подобрят двигателя. Също като нас. Наказанията за смяна на мотор са голяма пречка за печеленето на точки, така че ние не искаме да рискуваме".

"Хонда е заплаха по някакъв начин, но не повече от останалите. Очаквам опасността да намалее с времето, а пък аз вярвам, че ние сме напреднали много през зимата".

Увереността на Абитбул се споделя и от изпълнителния директор на Рено Марсен Будковски, който директно заяви, че Ред Бул се страхува от тях. Той обоснова думите си с факта, че Ред Бул не са позволили на Рикардо да тества с новия си отбор миналата година в Абу Даби.

"Разочаровани сме, че не можахме да чуем мнението на Рикардо за миналогодишната ни кола, защото щеше да ни е от голяма полза. Фактът, че не се случи, е комплимент за нас, защото означава, че някои хора се страхуват от нас, и не искат да ни дадат нищо, което може да се окаже състезателно преимущество".

