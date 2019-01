Ред Бул са обеднели с 15 млн. евро заради новите правила

Промените в правилата за аеродинамиката, които налагат ново предно крило за 2019, са стрували на Ред Бул 15 милиона евро. Това заяви съветникът на тима д-р Хелмут Марко, но той добави, че все пак вложеното си заслужава, защото представянето се е подобрило. Когато измененията в регламента бяха оповестени, отборът на енергийната напитка се обяви против по две основни причини: липса на достатъчно надеждни данни и прекалено високи финансови разходи.

Марко сподели пред Моторспорт, че отборът вече е постигнал добро ниво с новото крило, но сметките им са олекнали с 15 милиона. "Постигнахме същите аеродинамични данни, каквито имахме миналото лято. До първия старт в Мелбърн се надявам да сме още по-добре".

"Вече има добра основа за дискусия между Мерцедес, Ферари и нас. Съгласни сме, че правилата не трябва да се пишат от инженери. Щом се намесят технически лица, разходите веднага скачат, и всичко става много сложно. Нещата трябва да са ясни".

Марко каза още, че сегашните промени са главно заради Мерцедес. "Всички виждат колко им е трудно на Мерцедес да изпреварват, когато се намират зад друга кола".

Red Bull "€15million poorer” thanks to 2019 F1 rules - Marko F1’s 2019 changes include simplified front wings and bargeboards in a bid to make it easier for cars to follow, which in turn should lead to closer and better racing.

Red Bull were vocal opponents to the decision … pic.twitter.com/zz2p6uTWu5