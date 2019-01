Промени по пистата в Гран при на Франция в защита на Мерцедес

Гран при на Франция се завърна в календара на Формула 1 през 2018 на пистата "Пол Рикар", което беше повод за радост, но и за оплаквания от страна на пилотите. Състезатели както от Ф1, така и от мотоциклетните серии критикуваха някои характеристики на трасето. Делегатът на ФИА Чарли Уайтинг наскоро отиде на място, за да намери решение на проблемите.

Основните недостатъци са настилката и входа към питлейна. Решено е да се положи нов асфалт на 60% от пистата, което включва всички завои, без правите. Ще бъде преправено влизането към бокса: през 2018 пилотите трябваше да правят първо десен завой, след което остър ляв.

При евентуален проблем с болида – например спирачки или недозавиване – колата би могла да продължи по права линия и да се блъсне директно в първия бокс. През 2019 това отново ще бъде този на Мерцедес, така че промяната ще Бъде буквално в тяхна защита. Подходът ще бъде изместен преди последния завой и няма да сочи директно към първия гараж.

Собствениците на пистата планират поправките да бъдат завършени навреме преди старта във Франция, който по програма ще бъде на 23 юни.

