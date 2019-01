Нико Розберг тества хиперколата Макларън Сена (видео)

Световният шампион за 2016 във Ф1 Нико Розберг публикува видео, в което тества своята нова придобивка: хиперколата Макларън Сена. Повече за този звяр на цена 800 000 евро можете да прочетете тук.

FLAT OUT!! I raced @McLarenAuto Senna around a track in full speed for you guys! Enjoy... https://t.co/g44KM6eysN pic.twitter.com/tLJYZDbLBF