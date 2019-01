Заплатите на пилотите във Ф1 през 2019

Люис Хамилтън отново ще бъде най-добре платеният пилот във Формула 1 през 2019, след като Мерцедес го награждават за победния му поход. Подгласници на петкратния световен шампион остават Себастиан Фетел и Даниел Рикардо, които запълват топ 3.

Австралиецът се изстреля нагоре в класацията, след като смени Ред Бул за Рено, Фернандо Алонсо напусна спорта, а Кими Райконен слезе надолу с отиването си в Заубер. Макс Верстапен ще бъде по-слабо платен от бившия си съотборник.

Най-малко пари ще получи новобранецът Александър Албън, докато Роберт Кубица се оказва най-висока заплата от всички, които се присъединяват към Ф1 през новия сезон. Ето и пълният списък:

