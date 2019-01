Бърни Екълстън нямало да умира, гледайки как Ф1 пропада

Бърни Екълстън заяви, че е готов да помогне за разрешаването на спора между Либърти Медиа и промоутърите от Ф1. Асоциацията на промоутърите, която представя 16 от 21 домакини на състезания от календара на Ф1 излязоха с критики към сегашното ръководство на спорта. Екълстън, който е почетен председател на Формула 1, също се слави с критики към американската компания, но сега изрази готовност да посредничи.

"Ако кажат да участвам, ще участвам, от тях зависи" каза 88-годишният британец пред Дейли Мейл. "Аз съм служител на компанията и ще направя каквото ми кажат. Ако искат да помогна, ще го направя. Не искам да лежа на смъртно легло и да гледам как спортът, който аз създадох, пропада".

Сред промоутърите, които не подкрепят асоциацията и критиките, са тези от Русия и Мексико. Те направиха самостоятелни изявления, в които се посочва, че подкрепят усилията на Либърти Медиа.

