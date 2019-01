Ф1 ще подобри ТВ излъчването през 2019

Формула 1 планира мащабно подобрение в телевизионното излъчване на състезанията през 2019. Една от най-важните цели е да се постигне у зрителите по-добро усещане за скоростта на болидите. Шефът на направлението за ТВ и медии на Ф1 Дийн Лок обясни пред Аутоспорт, че желанието им е сегашното поколение коли да започнат да изглеждат по-агресивни, отколкото досега.

"Имаме важната цел през 2019 да отразим повече скоростта на спорта и темпото на колите. Ще преразгледаме позиционирането на ТВ камерите. На живо от трибуните състезанията изглеждат по-въздействащи и драматични, отколкото излиза на екрана. В зависимост от ъгъла на заснемане и видовете оптика, колите може да изглеждат по-бавни. Затова прибягваме до някои трикове".

Лок обеща, че ще се постараят така да разполагат и настройват камерите, че да не се губи от екшъна, а тъкмо обратното. Друго подобрение, което ще видим, са още по-интересни телевизионни графики. "Ще използваме изкуствен интелект и машинно обучение, за да можем да показваме и обясняваме по лесен начин неща като презавиване и недозавиване".

Ще има графично онагледяване на различните стратегии – кога се очаква да влезе дадена кола, защо избързва или се бави; как се променят нещата в реално време, как се отразява колата на сигурността и т. н. Идеята е всичко да стане по-вълнуващо и по-ясно за зрителите пред екрана.

#F1 is rethinking all its TV camera positions for 2019 because it wants to show the cars' speed better:https://t.co/srrXtsZ7ci