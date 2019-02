Защо Мерцедес са по-добри от Ферари, според Тото Волф

Шефът на отбора на Мерцедес Ф1 Тото Волф проговори за разликите, които открива между немския тим и Скудерия Ферари. Според него, доминацията на Сребърните стрели през последните години изобщо не е случайна, а има своите ясни основи.

"Част от нашето ДНК е това да оставаме скромни, когато печелим" сподели Волф пред немското издание Формула 1. "Ние не приемаме победата като гарантирана – за нас тя не е нито самоцел, нито нещо, което ни се полага по право. Ние не излизаме на пистата с нагласата, че победата е задължителна".

"Ако има състезания, в които оставаме втори, ние сме дали всичко от себе си, но това е бил максимумът, аз се примирявам с това. Според мен в това се крие голямата разлика между нас и Ферари".

"Те винаги са с нагласата, че всичко друго, освен победа, не е достатъчно. Те трябва да спечелят. За тях да са втори, е равнозначно на провал, независимо дали са дали най-доброто от себе си".

