Фетел ще падне в жертва на новото поколение

Себастиан Фетел е "просто пречупен" и най-вероятно ще падне в жертва на новото поколение във Формула 1, водено от неговия съотборник Шарл Леклер. Това е мнението на известния холандски рали пилот и Ф1 коментатор Том Коронел. Той се съмнява, че четирикратният световен шампион ще успее да се съвземе след поражението си през 2018.

През миналия сезон Ферари за първи път стигнаха нивото на Мерцедес и като че ли известно време бяха дори по-бързи. Само че грешки както на отбора, така и на Фетел, препънаха Скудерия и Люис Хамилтън се възползва отново по най-добрия начин. Напрежението върху Фетел продължава да се увеличава, а през новия сезон ще му липсва подкрепата на Кими Райконен.

"Започва период, в който идва ново поколение" сподели Коронел. "Фетел изгуби отново шампионата и е просто пречупен. Сигурен съм, че той няма да успее да го преодолее, и дано Ферари да позволи на двамата си пилоти да се състезават помежду си".

"Показаното от Леклер миналия сезон си беше абсолютна класа, дори бележеше редовно точки. Разбира се, Заубер използваше двигател на Ферари, така че Шарл се възползва от това предимство".

