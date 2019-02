Първи кадър на Рикардо с екипа на Рено

Дните, в които виждахме Даниел Рикардо с екипа на Ред Бул вече официално приключиха, след като австралиецът облече униформата на новия си отбор Рено. Изненадващата маневра на Рикардо беше най-голямата трансферна изненада във Формула 1 през 2018.

Даниел имаше нужда от промяна, но вратите в Мерцедес и Ферари се оказаха затворени за него, поне в този момент. Така пилотът избра Рено, с надеждата, че този риск може да се оправдае – ако френският тим успее да се развие и да превърне голямата челна тройка в четворка.

След като презареди батериите през почивката, Рикардо вече се стяга за новия сезон, и облече жълто-черния екип. Иначе усмивката му си остава същата. Дали ще продължим да я виждаме и през 2019 – ще разберем съвсем скоро.

Fired up, and ready to go! Meet your @RenaultF1Team 2019 driver line-up!



: @GregWInsight #RSspirit pic.twitter.com/6gh5PPxThi