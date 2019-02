Новият Макларън е много различен, казва Сайнц

Карлос Сайнц младши сподели, че е виждал новия Макларън за 2019, и че е обнадежден. Според новодошлия пилот, пред отбора предстои една добра година.

"Новите правила отварят възможност пред отборите, които са имали трудности миналия сезон. Видях колата във фабриката и много ми харесва като дизайн, въпреки че още не е боядисана."

"Много е различна и на пръв поглед ми допадна. Видях също и кадри с цветовете на дизайна, както и аеродинамиката, и съм много доволен. Сега най-важното е какви ще бъдат резултатите на тестовете и това, че искам да карам много".

Сайнц каза още, че Макларън са се поучили много от 2018, открили са какво не е наред. С реструктурирането и усилията на целия екип тимът ще се опита да се върне там, където беше преди години.

Карлос коментира и какви са шансовете за завръщане на Алонсо през 2020. "Още е много рано да се прецени, той тъкмо си тръгна. Впечатлен съм от това, което прави той в момента, защото знам на какво е способен".

Sainz likes the look of very different new McLaren https://t.co/pF1LquoQIO