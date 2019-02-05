Верстапен с добро първо впечатление от новия Ред Бул
Макс сподели, че отборът е пълен с позитивна енергия
05 Февруари 2019
Макс Верстапен заяви, че неговото първо впечатление от новия Ред Бул е положително. Премиерата на болида ще бъде на 13 февруари, в същия ден с шампионите от Мерцедес.
"Засега съм я карал само в симулатора, но усещането е позитивно" каза Макс пред холандското издание Formule 1. "Ясно е, че не знаеш с какво разполагат другите, така че трябва да се чака".
"За нас това е ново начало с Хонда и всички сме много мотивирани. Не вярвам, че ще можем веднага да се състезаваме с Ферари и Мерцедес по отношение на мощност, но Хонда правят всичко възможно да го постигнем възможно най-скоро".
"Ще се постараем да спечелим колкото се може повече състезания. Ако постигнем това, евентуално бихме могли да се борим и за шампионата. Трудно е да се каже отсега, но сме позитивно настроени".
Verstappen: First feeling from 2019 car 'positive' #F1 #Carlaunch @redbullracing https://t.co/nTzV6Hes5o pic.twitter.com/Hxu34tLxK0— F1-Fansite.com (@F1Fansite) 5 февруари 2019 г.
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