 

Верстапен с добро първо впечатление от новия Ред Бул

Макс сподели, че отборът е пълен с позитивна енергия

05 Февруари 2019

Верстапен с добро първо впечатление от новия Ред Бул

Макс Верстапен заяви, че неговото първо впечатление от новия Ред Бул е положително. Премиерата на болида ще бъде на 13 февруари, в същия ден с шампионите от Мерцедес.

"Засега съм я карал само в симулатора, но усещането е позитивно" каза Макс пред холандското издание Formule 1. "Ясно е, че не знаеш с какво разполагат другите, така че трябва да се чака".

"За нас това е ново начало с Хонда и всички сме много мотивирани. Не вярвам, че ще можем веднага да се състезаваме с Ферари и Мерцедес по отношение на мощност, но Хонда правят всичко възможно да го постигнем възможно най-скоро".

"Ще се постараем да спечелим колкото се може повече състезания. Ако постигнем това, евентуално бихме могли да се борим и за шампионата. Трудно е да се каже отсега, но сме позитивно настроени".

Снимка: ©Getty Images
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