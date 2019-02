Мерцедес загатнаха различни цветове за болида

Шампионите от Мерцедес загатнаха за промяна в цветовете на болида за 2019. В официалния Туитър акаунт се появи разноцветен детайл от предното крило, който разбуни феновете. Той е боядисан в абстрактно съчетание на синьо, зелено и черно с надпис "Silver is so last season", което се превежда в смисъл, че сребърното е било на мода миналия сезон.

По всяка вероятност, тези странни бои ще бъдат използвани само по време на тестовете в Барселона. Ред Бул използваха различно оцветяване пак на "Каталуния" през 2015. Тогава те излязоха на пистата с маскировъчна окраска с бяло и черно, а миналата година се появиха в синьо и черно.

Официалното представяне на болида W10 ще се състои на 13 февруари на пистата "Силвърстоун", пет дни преди началото на зимните тестове в Барселона.