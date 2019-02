Пирели представиха новите гуми за тестовете през сезон 2019

Единственият доставчик на гуми за Формула 1 Пирели представи промени за тестовете през сезон 2019, които би трябвало да опростят нещата. Вместо множеството вариации с объркващи имена и разноцветни означения, отборите ще имат на разположение три възможности: софт (червен цвят), медиум (жълто) и хард (бяло). Съответно, Пирели ще избира трите вида гуми измежду гама от общо пет. Гамата е с номера от С1 до С5, където С1 е най-твърда смес, а С5 – най-мека. За по-лесно разпознаване, С1 и С5 няма да имат цветни кантове, а само емблемата на Пирели.

"Обикновено по време на състезателния уикенд се използват само три цвята" обясни Марио Изола от Пирели. "Искаме хората да се ориентират по-лесно и затова най-твърдите и най-меките гуми няма да имат ленти, а само надписи в различен цвят. Така ще процедираме в предсезонните тестове, а също и в тестовете по време на годината".

