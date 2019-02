Възможно ли е Ред Бул да готвят промяна в цветовете?

Възможно е Ред Бул да готвят голяма промяна в цветовете на болида. До такъв извод можем да стигнем, ако съдим по дизайна на каската на двамата пилоти на отбора Макс Верстапен и Пиер Гасли. Шлемът на холандеца е доста различен от дизайна, с който сме свикнали досега. Заложено е основно на белия цвят с червени акценти.

В социалните мрежи изтекоха и кадри на каската на неговия съотборник, която също е предимно бяла, а това едва ли е съвпадение. Ред Бул показаха снимки на екипите, които продължават да са с профил на червения бик, но също имат преобладаващо бяло.

Фенове и ентусиасти веднага впрегнаха усилия, за да пресъздадат как би изглеждал новият болид, ако се водим по белия дизайн.

Red Bull a un nouveau partenaire... et c'est une crypto-monnaie : FuturoCoin.

Au passage, nouveau look pour la comm' avec l'intégration du numéro de Pierre en lieu et place de celui de Daniel. Livrée grise, blanche et rouge et donc sans bleu foncé mat ? #F1 pic.twitter.com/qA0G9jhDjg