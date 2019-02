Хаас с нов спонсор и нови цветове

Нов главен спонсор и нови цветове за отбора на Хаас – това са големите новини от представянето на болида за 2019. Американският отбор ще си партнира с енергийната напитка Rich Energy, а пълното име на тима става Рич Енерджи Хаас Ф1. Благодарение на новия спонсор, цветовете на Хаас са напълно променени да съответстват на фирменото черно и златно.

Хаас представиха новия облик на специално събитие в Лондон в четвъртък, като използваха боядисана кола от миналата година, но веднага разпространиха кадри с новия болид. На живо реалната кола ще видим чак в първия ден на тестовете в Барселона, които започват на 18 февруари.

"Важно е да прогресираме като отбор и този сезон няма да е по-различен в това отношение" каза шефът на отбора Гюнтер Щайнер. Собственикът Джийн Хаас изрази надежда, че освен красивия външен вид, колата ще се представи и добре на пистата.

Миналият сезон беше най-успешен за тригодишния тим. Те завършиха пети в шампионата, а Кевин Магнусен и Ромен Грожан записаха общо 103 точки.

Вчера стана ясно, че в ролята на тест пилот на отбора ще влезе Пиетро Фитипалди, който е внук на легендата Емерсон Фитипалди.

