Леклер може да спре доминацията на Мерцедес, смята Алонсо

Фернандо Алонсо е на мнение, че новото попълнение на Ферари Шарл Леклер е в състояние да спре доминацията на Хамилтън и Мерцедес. От него се очаква много, а той ще бъде вторият в историята най-млад пилот на Ферари, когато стартира новият сезон на "Албърт Парк" в Австралия.

Мерцедес спечелиха шампионата и при пилотите и при конструкторите в последните пет години. Единствено Ферари с Михаел Шумахер имат толкова дълга поредица от дубли – от 2000 до 2004, след което именно Алонсо спря тази доминация. Сега двукратният световен шампион похвали младия Леклер:

"Той е млад, интелигентен и талантлив. Любопитен съм да видя кога ще приключи цикълът на Мерцедес. Чувствам, че моментът е близо. Вярвам, че Леклер има комбинацията от характер и талант".

Попитан какъв съвет би дал, Фернандо посочи: "Трябва да се научи да бележи точки с постоянство, да помага на отбора, и да помни, че шампионатът се решава между юли и септември. Да не бърза и да държи въодушевлението и емоциите под контрол".

Fill in the blank...



Leclerc will finish _____ in the 2019 standings.#F1 #Mercedes #Ferrarihttps://t.co/ilLz7wMf2Y