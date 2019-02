Ферари може да имат проблеми в Австралия заради Филип Морис

Отборът на Ферари може да се окаже в нарушение на забраната за реклама на тютюневи изделия и марки в Австралия, заради партньорството си с гиганта Филип Морис. Само месец и малко остава до старта на сезона в Мелбърн, а австралийските власти са започнали разследване срещу логото на Mission Winnow (Мисия Спечели сега). По принцип то не рекламира конкретен продукт, но твърде много напомня на всеизвестното лого на цигарите Марлборо.

Още от появата на въпросната емблема върху болидите и пилотските екипи на Ферари миналата година се появиха съмнения, дали тази нова комбинация на бяло и червено не е опит да се заобиколят правилата. От 2007 насам е забранено да се промотират цигари и цигарени марки, а Скудерия скъсаха с брандирането на Марлборо чак през 2011.

В Маранело, обаче, имат силна връзка от десетилетия с компанията собственик на Марлборо – Филип Морис. Благодарение на изобретателно търсени решения, феновете все още асоциират Ферари с червено-белия дизайн на цигарите. От тютюневата компания излязоха със становище, че партньорството между отбора и фирмата е глобално и се менажира извън Австралия. Засега, обаче, не е ясно дали това ще позволи на Черните кончета да излязат на "Албърт парк" с логото на Mission Winnow.

Multiple reports from #Australia suggests of on-going investigation with regards to Mission Winnow branding on Ferrari #F1 car and overalls which could be in breach of Australian public laws. If found in breach, it may affect Ducati too: https://t.co/CR2Mh3YhAK #MotoGP pic.twitter.com/tml9YCT8q3