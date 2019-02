Величието на Хамилтън ще бъде оценено едва след като се оттегли

Величието на Люис Хамилтън ще бъде напълно оценено едва след като той се оттегли от Формула 1, казва неговият шеф Тото Волф. Босът на Мерцедес е на мнение, че талантът му все още не е достатъчно признат, въпреки че британецът има пет световни титли – колкото легендата Фанджо, и само 2 го делят от абсолютния връх Шумахер.

"По мое мнение Люис и Михаел са най-добрите, които някога е имало" заяви Волф. "Ще го осъзнаем едва когато той се оттегли някой ден. По начало хората не оценяват достатъчно едно велико представяне, докато се случва".

"Свикнали сме да отдаваме пълно уважение едва когато някой се пенсионира или умре. Но никой не казва "Този човек е наистина невероятен, ние сме живи свидетели на нещо изключително". Трябва да изразяваме това признание още докато той се състезава".

