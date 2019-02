Рено и Торо Росо също запалиха двигателите

Остава само седмица до старта на предсезонните тестове на пистата "Каталуния" в Испания и отборите правят последни настройки по новите болиди. Вече чухме как Ферари и Мерцедес запалиха своите двигатели за първи път. След тях Рено и Торо Росо също качиха в социалните мрежи звук от своите.

Можете да сравните как звучи новото Рено и новата Хонда:

Guess the engine! Go, go #RSspirit pic.twitter.com/E2JyFKbpYN

We have fired up the STR14! Crank the volume and take a listen https://t.co/yBAk7s6f8d pic.twitter.com/gT1Co1hdIR