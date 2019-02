Верстапен ще получи три Астън Мартин-а

Една от допълнителните ползи да си състезател от Формула 1 е, че може да получиш служебна кола, при това не каква да е. Макс Верстапен ще кара не една, а три такива в близко бъдеще. В момента той се движи с Астън Мартин DB11, който струва над 200 000 евро:

Скоро, обаче, 21 годишният холандец ще се сдобие с чисто нов Vantage, който е към 230 000 евро. "Пробвал съм го на пистата, много е як" заяви пилотът на Ред Бул пред Топ Гиър.

След година той ще размени колата отново, този път за DBS Superleggera, който вече отива към 400 000 евро. "Това ще ми бъде любимата от трите коли. Стои много добре и има доста конски сили, много бях впечатлен на тестдрайва в Англия".

