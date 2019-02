Фетел и Верстапен в един отбор не е добра идея

Себастиан Фетел имаше проблематична година с Ферари, а безпощадните италиански медии дори му бяха вдигнали мерника. В случай, че четирикратният световен шампион реши да смени отбора, връщане в стария му тим Ред Бул в момента не е добра идея. Така поне мисли д-р Хелмут Марко: "Би била страхотна комбинация, ако гледаме само техните качества и възможности, но не смятам, че е мъдро решение".

75-годишният австриец сподели пред Моторспорт-Тотал, че от Фетел и Верстапен няма да излезе тандем, а ще има преди всичко главоболия. "Няма да съм в състояние да стоя спокоен в гаража".

"Всеки иска да има двама пилоти, които се предизвикват един-друг да извлекат най-доброто от себе си, но не и да се подлудяват. С Рикардо бяха добра двойка, но с Фетел съм сигурен, че няма да се получи".

На въпрос какви са отношенията им с Фетел, Марко отговори с усмивка: "Разбира се, нашата връзка със Себастиан е добра. Той се справи перфектно тук и донесе на Ред Бул огромен успех. Освен това, той се разхожда насам-натам с кенче Ред Бул в ръка, без дори да му плащаме за това".

