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Тимът показа онлайн болида за 2019

11 Февруари 2019

Новото Торо Росо изглежда познато

Торо Росо показа онлайн STR14 – новият болид, с който Даниил Квят и Александър Албън ще атакуват сезон 2019. Двамата сформираха интересно дуо, тъй като и единия и другия вече са били уволнявани от програмата на Ред Бул в миналото.

Прави впечатление, че новото Торо Росо малко се различава от миналогодишния модел. Голяма част от коментарите на феновете в социалните мрежи са в стил "ама да не сте сложили миналогодишното видео".

По-рано Торо Росо публикуваха и звук от паленето на новия двигател на Хонда.

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