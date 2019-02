Новото Торо Росо изглежда познато

Торо Росо показа онлайн STR14 – новият болид, с който Даниил Квят и Александър Албън ще атакуват сезон 2019. Двамата сформираха интересно дуо, тъй като и единия и другия вече са били уволнявани от програмата на Ред Бул в миналото.

Прави впечатление, че новото Торо Росо малко се различава от миналогодишния модел. Голяма част от коментарите на феновете в социалните мрежи са в стил "ама да не сте сложили миналогодишното видео".

We’re online!!



You can see the launch of the STR14 here https://t.co/qcTmSk7gmx pic.twitter.com/LPJpaklu9q