Уилямс вече са ROKiT WILLIAMS RACING

Отборът на Уилямс има нов спонсор в лицето на американската телекомуникационна компания Рокит и вече се казва ROKiT Williams Racing. Сменени са и цветовете на отбора, който в последните години бе боядисан в бяло с трицветната лента на Мартини. Рокит произвеждат мобилни телефони и планират да пуснат на пазара апарат под андроид с 3D функционалност (каквото и да означава това). Те са спонсори на Хюстън Рокетс в НБА и на Лос Анджелис Чарджърс в НФЛ.

We are proud to welcome our new title partner @rokitofficial and introduce #ROKiT Williams Racing! pic.twitter.com/1CA2TV2P2A