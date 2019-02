Ето го и новото Рено R.S.19

Рено представиха новия болид RS19, с който се надяват да скъсят дистанцията с отборите от топ 3 през 2019. С пристигането на Даниел Рикардо френската компания подсили вярата, че инвестициите и промените в инфраструктурата и персонала ще засилят прогреса на отбора.

"Чувстваме се готови, чувстваме, че е дошло времето да покажем какво действително се случва зад кулисите през последните три години, и с което сме много горди" заяви шефът на тима Сирил Абитбул.

1977 to 2019. Every line. Every curve. Using the most advanced technology available, and improving year on year. Breaking new grounds. All leading to today.

Here is the 2019 Renault F1 Team challenger. Here is the R.S.19.



