Шампионите от Мерцедес представиха новата

New year. New look. Same target #WelcomeW10 ! pic.twitter.com/hrIZLNdLO2

Мерцедес официално показаха болида за сезон 2019 във Формула 1 – W10 EQ Power+, с който отборът се надява да успее да спечели шеста поредна световна титла както при пилотите, така и при конструкторите.

Шампионите публикуваха снимки на новата кола в социалните мрежи днес, като по-късно през деня пилотите на отбора Люис Хамилтън и Валтери Ботас излязоха на британската писта "Силвърстоун" с нея за шейкдаун.

First laps in the bag W10 looking right at home on track! #WelcomeW10 pic.twitter.com/M41Ns0oTHe