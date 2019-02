Ред Бул показа първия си Ф1 болид, задвижван от Хонда

Another angle of the new Red Bull RB15 -> #AMuS pic.twitter.com/i0uPCsThlU

Ред Бул представиха своя първи състезателен автомобил във Формула 1, задвижван от Хонда. Дизайнът на колата е значително променен в сравнение с миналогодишния, но по традиция на отбора това няма да бъде финалният дизайн за сезон 2019. Истинската окраска на RB15 ще бъде разкрита по всяка вероятност в понеделник на пистата в Барселона, когато започва първият предсезонен тест във Формула 1 за 2019.Четирикратните шампиони при конструкторите приключиха дългогодишното си партньорство с Рено с цел да бъдат способни да се борят отново за световна титла и да победят Мерцедес и Ферари. Отборът взе смелото решение да започне работа с Хонда, в които вижда прогрес, въпреки че японците приключиха 2018-а на последно място сред доставчиците на двигатели.Въпреки края на отношенията си с Рено, Ред Бул запази един от техните спонсори – производителят на часовници Tag Heuer, чието лого вече стои единствено пред кокпита, вместо на носа и до двигателя. Логото на Aston Martin също продължава да присъства отстрани на болида и на задното крило.

Ред Бул излязоха на британската писта "Силвърстоун" днес с новия болид, след като шампионите от Мерцедес приключиха работата си на трасето. Датите за премиерите на новите автомобили на двата отбора съвпаднаха, като и Мерцедес, и Ред Бул заявиха желание да направят шейкдаун с машините си на една и съща писта - "Силвърстоун".

Unleashing the #RB15 for the very first time! pic.twitter.com/YVJKbNxvUo