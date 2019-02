Рейсинг Пойнт с нов спонсор, но пак в розово

Рейсинг Пойнт представиха новия дизайн на болида за 2019, който отново е розов, въпреки че има нов спонсор. Пълното име на отбора вече е Спорт Песа Рейсинг Пойнт Ф1. Спорт Песа е компания за онлайн залагания. На премиерата в Торонто от тима заявиха целта си – да бъдат четвърти в предстоящия шампионат, а всичко по-малко, ще бъде разочароващо.

Серхио Перес, който ще се състезава за шести пореден сезон с бившата Форс Индия е оптимист, че 2019 ще бъде успешна година за тях. Промо видеото завършва с екипа на тима и думите "Готови сме".

За първи път се прави премиера на Ф1 болид в Канада, което се дължи на много сериозната инвестиция на фонда, ръководен от бащата на Ланс Строл – Лорънс Строл. Шефът на Рейсинг Пойнт Гюнтер Щайнер обяви, че новото финансиране буквално им е развързало ръцете да покажат какво наистина могат. "Започва не нова глава, а направо нова книга от историята на отбора" обобщи той.

The moment @SChecoPerez and @lance_stroll unveil the 2019 @SportPesa Racing Point car #MakeItCount #WeAreReady pic.twitter.com/XMmWoRQIa5