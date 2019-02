Ето колата, с която Макларън се надяват да изплуват от кризата

Отборът на Макларън представи колата, с която се надяват най-сетне да изплуват от дългогодишната криза. Новият болид продължава да е основно в папая оранжево, с по-малко черни елементи, но отново има завръщане към синия цвят, който напомня за успешното минало на тима.

За първи път от 12 години Макларън имат чисто нов пилотски състав в лицето на Карлос Сайнц и най-младия титуляр в историята на отбора Ландо Норис (19 годишен). Шефът на тима Зак Браун подчерта, че новата кола е резултат от огромните усилия на целия екип. Той добави още, че започва едно дълго пътуване.

"Имаме напълно свеж пилотски тандем, който представлява новото поколение таланти. Семейството на Макларън не е само екипа и състезателите, но и нашите страхотни партньори и чудесните ни фенове. Както винаги, ще продължаваме смело напред."

Our 2019 contender, the #MCL34, in all of her Papaya and Vega Blue glory.



See more https://t.co/nguVBnIYiP pic.twitter.com/hft8FQrSyX