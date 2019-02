Матовото оцветяване на Ферари намалява теглото на болида

Решението на Ферари да премине към матова цветова схема на болида си тази година се основава на чисто технически причини. Новият шеф на Скудерия Матиа Биното обясни, че ходът е направен, за да се намали теглото на автомобила, а оттам - да стане и по-бърз.

"Причината не е естетическа, а напълно техническа. Елиминирайки бляскавия елемент, спестяваме няколкостотин грама, което може и да не звучи много, но когато искаш да достигнеш лимита, това може да окаже ефект", коментира Биното.

