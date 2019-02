Уилямс пропускат със сигурност първия ден от тестовете

Уилямс ще пропуснат първия ден от тестовете в Барселона, заради закъснения по завършването на болида. Информация за това се появи преди дни, но сега беше официално потвърдена. Тимът първо отмени предвидените снимки за реклама, а сега стана ясно, че със сигурност няма да излязат на "Каталуния" в понеделник.

Клер Уилямс съобщи, че FW42 ще дебютира на пистата във вторник сутринта. "Зимата беше изключително натоварена за нас, но въпреки огромните усилия на всички, се нуждаем от още малко време за подготовка".

"Приоритет за нас е да излезем на пистата с кола, която е в най-доброто възможно състояние за момента, а това понякога изисква повече време, отколкото ни се иска. Не е добре, но не и края на света".

Uh oh @WilliamsRacing.. not the ideal start of the season. https://t.co/5htsDcq8xp