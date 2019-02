Фетел ще остане докрай, дори да пак да пропусне титлата през 2019

Себастиан Фетел се чувства човек с мисия и няма да си тръгне, дори да пропусне отново титлата тази година. Това заяви самият пилот, като също така потвърди, че ще изпълни договора си докрай. Четирикратният световен шампион е подписал с Ферари до края на 2020.

"Добре известно е, че договорът ми е до края на 2020, така че не очаквайте нищо друго. Щастлив съм тук. Очевидно е, че целта ми е да спечеля шампионата" каза Себ. "Още не сме достатъчно близо, колкото ни се иска, така че има работа за вършене. Чувствам това като своя мисия и като причината да бъда тук – както за мен, така и за отбора".

"Обичам да се състезавам, това е моята голяма страст, но още по-голяма е страстта ми към този тим: Ферари са ме вдъхновявали през целия ми живот, още от дете. За мен е напълно ясно за какво съм тук".

Много специалисти очакват Шарл Леклер да изпоти Фетел. Повечето мнения са, че младата надежда ще иска да се докаже, и Себастиан няма да има същото безоблачно партньорство, което беше постигнал с Кими Райконен.

"Смятам, че Шарл ще бъде много бърз. Очаквам да влезе в час много бързо. Най-важното е да работим като тим. На пистата няма да има нужда да си напомняме, че всеки от нас ще иска да е по-бърз от другия. Но това е съвсем нормално – 20-те най-добри пилоти на света са събрани в 20-те коли на стартовата решетка, така че никой няма нужда да бъде подсещан".

#seb5 going for the win!https://t.co/v9oy23SNJy