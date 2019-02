Ред Бул пак са с обичайните цветове

Ред Бул показаха истинските си цветове преди старта на тестове в Барселона. RB15 е боядисан в традиционния стил за тима, а червено-черната визия е била само за премиерата. От отбора подчертаха, че матовото синьо, червено и жълто са част от идентичността и традицията им.

The original matte is back Our racing look for 2019 https://t.co/X0scpz8bXB #RB15 pic.twitter.com/Tf7jSKjJ9q