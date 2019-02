Ето го новото Алфа Ромео

Алфа Ромео официално представи новия болид за 2019 на пистата "Каталуния" точно преди началото на предсезонните тестове. Италианската марка влезе във Формула 1 за първи път след 1985 насам. Наследникът на Заубер е запазил същите цветове, с които сме свикнали.

Кими Райконен и Антонио Джовинаци представиха колата пред медиите. В първия ден от тестовете, обаче, на пистата ще излезе само финландският ветеран.

Миналата седмица се появиха първите кадри с временни цветове, но вниманието на специалистите беше привлечено от интересния подход на Алфа Ромео към предното крило. На този етап то е по-малко и по-просто, отколкото на останалите отбори и по различен начин насочва въздушния поток.

Дали бившият Заубер е намерил пролука в правилата, подобно на революционния двоен дифузьор на Браун GP отпреди 10 години? Може би отговорът ще дойде още тази седмица.

