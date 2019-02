Фетел най-бърз до обяд в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

Sebastian Vettel Leaving the pits in style... revving the engine SOUND: ON, Hear the Ferrari Roar. Video: Simon #F1Testing #F1 #Seb5 #Ferrari pic.twitter.com/CpvQKfsdvc

Пилотът на Ферари Себастиан Фетел зададе скоростта до обяд в първия ден от първите предсезонни тестове във Формула 1 за 2019 година. Себ бе с почти две секунди по-бърз от най-близкия до него пилот – Серхио Перес от Рейсинг Пойнт, като и двамата използваха еднакви гуми - С3.Германецът записа 72 обиколки на пистата в Барселона с новия SF90. Времето на Фетел от 1:18.161 минути бе със секунда по-добро от постижението му на старта на тестовете преди година.

Четиричасовата сесия бе прекъсната два пъти от червени флагове. Първият случай бе заради болида на Кими Райконен. Новият пилот на Алфа Ромео премина през едва четири завоя, след което се завъртя на петия и влезе в чакъла. Кими продължи деня със същата кола и приключи сутрешната серия на четвърто място. Вторият червен флаг бе показан три часа по-късно заради болида на Хаас, който спря на последния завой, докато Ромен Грожан го пилотираше. Французинът се върна на пистата едва десетина минути преди почивката и зае осмо място.

На третото място зад Себ и Перес остана Валтери Ботас с новия автомобила на Мерцедес – W10 след 69 записани обиколки. Следобед щафетата ще поеме съотборникът му Люис Хамилтън. Макс Верстапен с новата кола на Ред Бул, задвижвана от Хонда, записа пето най-добро време.

It's time for lunch as the morning session comes to an end, here's the times so far:



VET 1:18.161 (72)

PER 1:19.944 (20)

BOT 1:20.127 (69)

RAI 1:20.160 (46)

VER 1:20.174 (52)

SAI 1:20.430 (56)

HUL 1:20.980 (65)

GRO 1:21.500 (18)

KVY 1:21.732 (35)