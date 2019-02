Фетел с най-добри резултати от първия ден на тестовете в Барселона

Отборът на Ферари направи заявка за сериозни намерения още в първия ден на предсезонните тестове в Барселона. Себастиан Фетел даде както най-добро време, така и направи най-много обиколки на пистата "Каталуния" – 169.

Късно през деня Карлос Сайнц постигна второто най-добро време с Макларън. Испанецът го постигна скоро след като предизвика един от общо четирите червени флага в понеделник – болидът му спря на изхода от бокса след загуба на мощност.

The first day of 2019 pre-season testing comes to an end, with @Carlossainz55 posting 120 laps on the board with the MCL34. #F1Testing pic.twitter.com/lN2WAf5PBW — McLaren (@McLarenF1) 18 февруари 2019 г.

Кими Райконен беляза началото и края на деня с аварийно спиране. Сутринта се завъртя и остана в чакъла само след 5 минути на пистата, но това не му попречи да за завърти 114 обиколки на "Каталуния". Второто му спиране заради повреда беше в самия край на втората сесия.

Другият червен флаг бе заради Ромен Грожан, който също отби заради повреда. Французинът, обаче, постигна трето най-добро време, близо секунда зад Фетел.

Ред Бул записаха 128 обиколки с новия двигател Хонда и Макс Верстапен зад волана. Холандецът се нареди четвърти, следван от Райконен с Алфа Ромео. Даниил Квят остана шести с Торо Росо.

The best shots from an action packed first day of testing Full gallery https://t.co/5jh4UdQSop #F1Testing pic.twitter.com/IclUZ4lRtw — Red Bull Racing (@redbullracing) 18 февруари 2019 г.

Серхио Перес изкара новия болид на Рейсинг Пойнт, но успя да направи едва 30 обиколки. Колата не беше правила предварителни проби за разлика от останалите. Все пак, бившият тим Форс Индия се справи по-добре от Уилямс, които не бяха готови за понеделник, а по-лошото е, че ще излязат на пистата чак в сряда.

Pushing on 37 laps for Lewis to take W10 past the 100 lap barrier on day one! #F1Testing pic.twitter.com/eveAn1eosN — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 18 февруари 2019 г.

Мерцедес и Рено – които единствени разделиха деня между двамата си пилоти, заеха последните места в класирането. Разбира се, началото на тестовете винаги е посветено на проверка на новите компоненти и издръжливост като цяло, а не толкова за постигане на бързи времена.

Ето и пълната статистика от първия ден на тестовете: